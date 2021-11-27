Новый штамм коронавируса омикрон выявлен в Германии

В Германии с большой вероятностью выявлен новый штамм коронавируса из ЮАР. Признаки штамма COVID-19 под названием омикрон, появившегося недавно в Южной Африке, обнаружили у жителя Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Предположительно африканским штаммом оказался инфицирован немецкий гражданин, который недавно вернулся из поездки в ЮАР. Сообщение подтвердил министр по социальным вопросам из земли (немецкий аналог региона России — прим. «Ленты.ру») Гессен Кай Клозе.

«Несколько мутаций, характерных для омикрона, были обнаружены прошлой ночью у вернувшегося из Южной Африки гражданина. Пациент изолирован дома», — написал Клозе в Twitter о текущем развитии ситуации. Он добавил, что ученые еще не полностью расшифровали взятый у больного образец вируса.

Омикрон уже обнаружили в Европе 26 ноября. Первой европейской страной, где подтвердили наличие нового штамма, оказалась Бельгия.