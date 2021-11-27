Названы сроки начала испытаний российского препарата против COVID-19

Директор Центра им. Гамалеи Гинцбург: испытания препарата от COVID-19 начнутся в 2022 году

Российские ученые из Центра им. Н.Ф. Гамалеи планируют начать испытания отечественного препарата от COVID-19 в первых числах 2022 года. Сроки назвал директор центра Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

«Наш институт уже разрабатывает коктейль из моноклональных антител, который мы начнем испытывать в первых числах наступающего [года]», — поделился планами ученый.

Перед центром стоит задача создать такое средство, которое бы подавляло размножение любого штамма вируса. Гинцбург отметил, что разработка и испытание такого препарата требует привлечения большого количества ресурсов.

«Это безумных денег стоит. Но тем не менее правительство Москвы закупает этот препарат для лечения беременных женщин», — рассказал ученый.

Ранее в Центре им. Н.Ф. Гамалеи ответили, понадобится ли создание новой вакцины для борьбы с новым штаммом коронавируса из Южной Африки. По словам Гинцбурга, необходимость еще одного варианты вакцины появится только если эффективность действующей прививки снизится в 8-10 раз.