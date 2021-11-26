В центре Гамалеи ответили на вопрос о необходимости нового варианта «Спутника V»

Гинцбург: необходимости модернизации «Спутника V» из-за нового штамма из Ботсваны пока нет

Новый вариант вакцины «Спутник V» из-за нового штамма коронавируса может понадобиться только в случае значительного снижения эффективности препарата — в 8-10 раз. Так на вопрос о необходимости модернизации «Спутника V» ответил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что более предметно можно будет об этом говорить, когда новый штамм COVID-19 из африканской Ботсваны появится в России. По словам Гинцбурга, на сегодняшний день отечественный препарат «Спутник V» дает самую широкую палитру нейтрализующих антител к различным штаммам коронавируса по сравнению с другими широко используемыми вакцинами.

Об обнаружении нового африканского штамма ранее сообщало издание Daily Mail. В публикации отмечалось, что он содержит 32 мутации, может быть более заразным и устойчивым к вакцинам. Уточнялось также, что десять случаев заражения новым штаммом коронавируса под названием B.1.1.529 были зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

По данным оперштаба на 26 ноября, в России за сутки выявили 34 690 случаев коронавируса. Общее число зараженных за все время пандемии достигло 9 502 879.