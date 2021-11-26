Минздрав рассказал об эффективности комбинации «Спутника V» со «Спутником Лайт»

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал об эффективности комбинации первичной вакцинации «Спутником V» и повторной вакцинации «Спутником Лайт». Об этом в пятницу, 26 ноября, пишет ТАСС.

По его словам, она показывает наиболее хорошие результаты и дает защиту от коронавируса более чем на 92 процента. Этот показатель, отметил Мурашко, основан на данных из регистра вакцинированных.

24 ноября стало известно, что Минздрав России зарегистрировал вакцину против COVID-19 для подростков «Гам-КОВИД-Вак М». Препарат по итогам клинических исследований показал высокую эффективность и безопасность. Он создан на той же платформе, что и российский «Спутник V» и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

По данным оперштаба на 26 ноября, в России за сутки выявили 34 690 случаев коронавируса. Общее число зараженных за все время пандемии достигло 9 502 879.

