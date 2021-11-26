Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на подделку «Спутника V» в России

Александр Гинцбург: жалоб на подделку «Спутника V» и «Спутника Лайт» в России не было

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на подделку вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в России. Его слова передает РИА Новости.

«Таких случаев в России не было», — отметил Гинцбург. Ранее он также раскрыл масштабы производства этих вакцин. По его словам, в России в настоящее время выпущено порядка 85 миллионов комплектов препарата.

До этого Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков. Препарат от COVID-19 по итогам клинических исследований показал высокую эффективность и безопасность.