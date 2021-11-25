Раскрыты масштабы производства вакцины «Спутник V» в России

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл масштабы производства вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Его слова приводит РИА Новости.

Директор центра пояснил, что в России в настоящее время выпущено порядка 85 миллионов комплектов препарата. «В России выпущено 70 миллионов комплектов "Спутника V" и 15 миллионов "Спутника Лайт», — сказал Гинцбург.

Ранее стало известно, что Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков. Препарат от COVID-19 по итогам клинических исследований показал высокую эффективность и безопасность.

