Минздрав России раскрыл подробности о вакцине от COVID-19 для подростков

Минздрав РФ: вакцина от COVID-19 для подростков из двух компонентов, как «Спутник V»

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков и раскрыл подробности о ее применении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявили в министерстве РФ, вакцина от COVID-19 по итогам клинических исследований показала высокую эффективность и безопасность. «Для надежной защиты несовершеннолетних от новой коронавирусной инфекции, их здоровья и жизни НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России разработал вакцину "Гам-КОВИД-Вак М"», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вакцина для подростков создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса «Спутник V». Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Ранее замглавы Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что центр получил регистрацию на вакцину от COVID-19 для подростков «Спутник M». «Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», —рассказал Логунов.