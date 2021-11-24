В России зарегистрировали вакцину «Спутник M» для подростков

Центр Гамалеи получил регистрацию на вакцину от COVID-19 для подростков «Спутник M»

Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил регистрацию на вакцину от COVID-19 для подростков «Спутник M». О регистрации в России сообщил замглавы центра Денис Логунов, передает ТАСС.

«Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», —рассказал Логунов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова анонсировала регистрацию вакцины. Она отметила, что вакцинироваться будут дети при согласии родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.