Российский врач прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков

Планируемая регистрация детской вакцины от COVID-19 сильно повлияет на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом. Так прокомментировала грядущую регистрацию прививки от COVID-19 для подростков директор Российской детской клинической больницы Российского национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова Елена Петряйкина, ее цитирует RT.

Свое отношение к детской вакцинации врач охарактеризовала как самое положительное. Она подчеркнула, что считает прививку для подростков достижением российской науки.

«История медицины ясно говорит о том, что эпидемии были побеждены только в эпоху массовой вакцинации и создания коллективного иммунитета. Дети, помимо того, что могут болеть и болеть тяжело, они еще имеют море контактов», — заявила Петряйкина, отметив, что дети должны быть полноправными участниками формирования коллективного иммунитета.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что вакцина от COVID-19 для детей от 12 до 15 лет «Гам-КОВИД-Вак М» центра Гамалеи будет зарегистрирована в России в среду, 24 ноября. Она отметила, что вакцинироваться будут дети при согласии родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.