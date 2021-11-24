Голикова заявила о регистрации вакцины от COVID-19 для детей старше 12 лет

Вице-премьер Голикова заявила, что в РФ зарегистрировали вакцину для детей старше 12 лет

Вакцину от COVID-19 для детей старше 12 лет будет зарегистрирована в России в среду, 24 ноября. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о результатах исследования вакцины против коронавируса для подростков 12-17 лет. Он отметил, что среди побочных эффектов наблюдалось только небольшое повышение температуры до 37,4 градуса на следующий день после процедуры.

Вместе с тем он рассказал, что вакцину от COVID-19 необходимо внести в национальный календарь прививок. На вопрос о беспокойстве родителей о недостаточной изученности препарата Гинцбург ответил, что вакцина изучена взрослым населением достаточно хорошо.

