Гинцбург рассказал о возможных сроках исследования детской вакцины от COVID-19

Исследования детской вакцины от COVID-19 начнутся после одобрения препарата для подростков

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о возможных сроках исследования вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, пакет документов для исследования детской вакцины будет подан после одобрения препарата для подростков. Как пояснил Гинцбург, вакцина для детей будет состоять из «Спутника V», разведенного в определенное количество раз.

После того, как исследования подростковой вакцины будут одобрены, она сможет поступить в гражданский оборот. Использовать ее будут как с полного согласия ребенка, так и его родителей, добавил директор центра Гамалеи.

Ранее Александр Гинцбург назвал условие окончания пандемии COVID-19. Ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется в том случае, если у 70-75 процентов населения будет необходимое количество антител, уточнил он.