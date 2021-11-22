Создатель «Спутника V» рассказал о преимуществе назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург: привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком

Создатель «Спутника V», директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о преимуществе назальной вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.

По его словам, если вакцинированные от COVID-19 привьются дополнительно назальным препаратом, то они перестанут быть переносчиками инфекции. «У таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет», — отметил Гинцбург.

Он объяснил, что при использовании обычной вакцины нет гарантии того, что у привитого коронавирус не будет оседать на гландах и в носоглотке.

В октябре Минздрав России разрешил Центру имени Гамалеи проводить вторую фазу клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Директор учреждения Александр Гинцбург заявлял, что данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки. Назальный препарат дополняет ее, создавая еще один барьер на пути коронавируса.