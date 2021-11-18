Фармаколог рассказал о приоритетном способе борьбы с COVID-19

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал «Ленте.ру» о том, какой способ борьбы с COVID-19, на его взгляд, является самым приоритетным.

«Надо блокировать вирус на уровне входных ворот. Гинсбург говорит: "Мы сделаем вакцину, которая будет на слизистой носа". Это самое лучшее решение, потому что мы будем стимулировать иммуноглобулины А и иммуноглобулины Е — это секреторные иммуноглобулины, которые находятся на слизистой носа и не дают организму получить вирус», — рассказал Кондрахин.

По мнению врача, применять препараты до или во время появления клинической картины может быть уже поздно. Он объяснил, что COVID-19 можно сравнить с бомбой, которая при попадании в ядерный реактор уничтожает половину города: «Коронавирус заходит в иммунную систему таким образом, что она становится ядерным реактором, то есть ее активность становится излишней по отношению к коронавирусной инфекции, и организм уничтожает все вокруг себя».

Врач отметил, что в отличие от гриппа, развитие болезни при COVID-19 продолжается катастрофическими темпами, когда самого вируса в организме уже нет. «Большинство людей, которые болеют, находятся в состоянии, когда вируса уже больше нет в организме, а последствия вируса есть. Вопрос в том, что бомбы самой уже не существует, она уже упала. Как можно ее обезвредить? Насколько это важно, если ее уже нет? Когда применять препараты, если ПЦР уже показывает отрицательный результат?» — подытоживает Кондрахин.

Ранее директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА новости, что у российской назальной вакцины от COVID-19 не было выявлено никаких побочных эффектов.

