В центре Гамалеи проверят возможность замены прививки назальной вакциной

Вопрос об использовании назальной вакцины против COVID-19 вместо прививки будет решен по результатам проверок в рамках клинических исследований, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

По его словам, однозначного ответа, сможет ли этот препарат заменить привычную вакцину, пока нет. Он также не стал уточнять, будет ли назальная вакцина применяться как дополнение к прививке, например, при ревакцинации. «Один из вопросов, которые решат в ходе этого клинического исследования, будет тот, который вы сейчас мне задали», — ответил глава центра журналистам.

В центре Гамалеи допустили появление двух назальных вакцин от COVID-19 на основе препарата «Спутник V». Лицензия на разработку второго препарата была подана компанией «Генериум». Сам центр намерен выпускать назальную форму «Спутника V» в виде замороженного раствора, напомнил Гинцбург. Об окончании доклинических испытаний препарата сообщалось в августе.

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, преимущество назальной вакцины в том, что она может вырабатывать большее количество иммуноглобулинов класса А. Иммуноглобулины G, которые образуются в организме после внутримышечной инъекции, встречают вирус, только когда он попадает внутрь организма.