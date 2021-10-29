Вирусолог назвал главное преимущество назальной вакцины от COVID-19

Вирусолог Альтштейн: назальная вакцина может выработать больше иммуноглобулинов класса А

Назальная вакцина против COVID-19 отличается от обычной тем, что она может вырабатывать большее количество иммуноглобулинов класса А. Такое главное преимущество препарата назвал вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360».

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«Они [иммунноглобулины класса А] лучше образуются, когда вакцина дается именно через нос. Они очень важны, именно они первые встречают коронавирус, когда он пытается попасть в организм человека. Поэтому такая вакцина может очень хорошо защитить от первого удара вируса», — объяснил Альтштейн.

По его словам, иммуноглобулины G, которые образуются в организме после внутримышечной инъекции, встречают вирус, когда он попадает внутрь организма.

Вирусолог предположил, что два типа вакцин в будущем будут сочетаться. Один прием препарата будет интерназальным, второй — внутримышечным, пояснил он. Также специалист считает, что назальная вакцина подойдет для повторной вакцинации.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов назвал возможные сроки выхода назальной вакцины от COVID-19. По его словам, это может произойти осенью 2022 года.