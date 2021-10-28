Иммунолог объяснил необходимость замены вакцин от коронавируса

Существующие вакцины от коронавируса нужно менять и дорабатывать для того, чтобы увеличить их эффективность против новых штаммов, сказал в разговоре с «Лентой.ру» врач-иммунолог Владимир Болибок. Он напомнил, что защита «Спутник V» против уханьского варианта достигла 97 процентов, но с появлением новых вариантов она ослабла до 90. По словам медика, на доработку существующих препаратов может уйти три-четыре месяца.

Иммунолог отметил, что «дельта»-штамм коронавируса уже научился преодолевать иммунную защиту переболевших и даже вакцинированных, особенно тех, кто привился более полугода назад.

«Естественно, что часть начнет заражаться и болеть, потому что вакцина уже не совсем соответствует нынешнему варианту вируса, этим и обусловлено желание подогнать препарат под новые штаммы. В принципе, это обычная практика — то же каждый год происходит с прививкой от гриппа, постоянно меняется набор антигенов. Это отработанная практика», — объяснил врач.

С обновлением «Спутника V», как считает Болибок, никаких сложностей возникнуть не должно. По его подсчетам, поиск идеального антитела, разработка нового препарата должны занять около трех-четырех месяцев. За этот срок ученые выделят новые штаммы, сравнят их между собой, изучат антигенный состав и то, какие антитела вырабатываются.

«При этом "Спутник V" по-прежнему эффективен, — уточнил иммунолог. — Просто раньше, по уханьскому варианту, его эффективность составляла 97 процентов, а теперь она упала до 90. Но если можно вернуть ее обратно, к более высоким показателям, то почему бы этого не сделать?»

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комплекс мер, состоящий из иммунизации «Спутником V» и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса на 100 процентов.