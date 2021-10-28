В центре Гамалеи допустили появление двух назальных вакцин от коронавируса

Гинцбург: в России могут появиться две назальные вакцины от COVID-19 на основе «Спутник V»

В России могут появиться две назальные вакцины от COVID-19 на основе препарата «Спутник V». Об этом 28 октября заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет «Интерфакс».

Он уточнил, что лицензия на разработку второго препарата была подана компанией «Генериум». Их вакцина от коронавируса будет отдельно проходить процедуру регистрации и иметь собственную форму в виде жидких капель со стабилизатором.

Сам центр имени Гамалеи будет выпускать назальную форму «Спутника V» в виде замороженного раствора, напомнил Гинцбург.