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В центре имени Гамалеи сравнили новый вариант коронавируса с «дельта»-штаммом

Центр имени Гамалеи: вариант коронавируса AY.4.2 медленный и не вызывает опасений
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Новый вариант коронавируса AY.4.2 не вызывает опасений, он распространяется гораздо медленнее, чем «дельта»-штамм. Их сравнил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин. Об этом пишет «Интерфакс».

Он отметил, что новый вариант коронавируса AY.4.2 является фактически одной из дочерних линий «дельта»-штамма. По его словам, эта мутация смогла распространиться в Великобритании в течение четырех месяцев всего на 10 процентов. Кроме того, его обнаружили британцы, поскольку они расшифровывают большое количество геномов коронавируса и имеют возможность обратить на это внимание.

«Эти 10 процентов в Британии этот вариант прошел за четыре-пять месяцев. Это очень медленно, существенно медленнее, чем было с "альфой", "дельтой"», — отметил Гущев.

Ранее иммунолог Николай Крючков предположил, что опасность нового штамма коронавируса AY.4.2 может заключаться в том, что он более адаптирован к поствакцинному иммунитету. По его утверждению, точные выводы можно будет сделать через полтора-два месяца, когда вариант вируса шире распространится по стране.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса, которой заразились порядка 10 процентов от всех пациентов. Случаи заболевания AY.4.2 уже зафиксировали в Израиле и США, а после — в России.

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