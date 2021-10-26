Иммунолог рассказал об опасности штамма коронавируса AY.4.2

Опасность нового штамма коронавируса AY.4.2 может заключаться в том, что он более адаптирован к поствакцинному иммунитету, предположил иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру». Он добавил, что точные выводы можно будет сделать через полтора-два месяца, когда вариант вируса шире распространится по России.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов ранее сравнил опасность штаммов коронавируса «дельта» и AY.4.2. По его словам, пока не подтверждено, что заражение вторым протекает тяжелее или он более устойчив к антителам. «Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет. Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной "дельтой"», — уточнил эпидемиолог.

Усиленный вариант «дельты»

Крючков объяснил, что штамм AY.4.2 относится к семейству «дельта» и, по сути, является усиленным его вариантом: согласно данным британских исследователей, AY.4.2 на 10-15 процентов более заразен, чем его предшественник.

«На самом деле, это не так много, — уточнил иммунолог. — Стремительного роста заболеваемости это не вызовет, рост будет просто заметным. Единственное, что вызывает опасение — это то, что не до конца ясен вопрос, не лучше ли AY.4.2 адаптирован к поствакцинному иммунитету. Если это так, то он получает преференции там, где большинство людей уже вакцинировалось, как в Британии».

Новый вариант коронавируса пока не успел широко распространиться по России. Официально было зарегистрировано всего несколько случаев, что, впрочем, по словам Крючкова, мало о чем говорит — у нас проводится слишком мало секвенирований для объективных оценок.

«Тем не менее пока это все равно мизер, — считает медик. — Пока никакой трагедии нет, что будет дальше — посмотрим через месяц. В любом случае надо понимать, что вирус, действительно, может быть лучше адаптирован к поствакцинному иммунитету. На это косвенно указывает то, что появился он именно в Великобритании, где больше 90 процентов людей с антителами. Из положительного: особенностей течения, повышенной летальности у этого штамма не наблюдается».

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса, которой заразились около 10 процентов от всех пациентов. Случаи заболевания AY.4.2 уже зафиксировали в Израиле и США, а после — в России.