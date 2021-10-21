В Роспотребнадзоре оценили вероятность вытеснения «дельты» вариантом AY.4.2

Вероятность вытеснения старой версии «дельта»-штамма коронавируса новым вариантом AY.4.2 существует, но это вряд ли произойдет теми же стремительными темпами. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Это потенциально лишь немного более заразный штамм», — сказал ученый.

При этом он признал достаточной вероятность того, что он широко распространится в России и мире и заменит собой старую версию «дельта»-штамма. «Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», — подчеркнул Хафизов.

Кроме того, он добавил, что изменения в AY.4.2 связаны именно с заразностью инфекции, а не с тяжестью болезни.

О том, что вариант коронавируса AY.4.2 выявили в России, Хафизов сообщил ранее 21 октября. Он отметил, что новый штамм не так сильно отличается от уже существующих разновидностей, чтобы существенно изменить способность связывания с антителами. По его словам, AY.4.2 «больше связан с заразностью, а не тяжестью протекания заболевания», а эффективность вакцин против него сохраняется на достаточном уровне.