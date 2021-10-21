В Роспотребнадзоре заявили об эффективности вакцин против штамма COVID-19 AY.4.2

Применяемые в настоящее время в России вакцины эффективны против нового штамма коронавируса «дельта» AY.4.2. Об этом рассказал РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По словам эксперта, новый штамм COVID-19 не так сильно отличается от уже существующих разновидностей, чтобы существенно изменить способность связывания с антителами. При этом Хафизов отметил, что у AY.4.2 мутации наблюдаются в S-белке. По его словам, это может означать, что новый штамм «больше связан с заразностью, а не тяжестью протекания заболевания».

Ранее сообщалось, что в России выявили новый штамм коронавируса AY.4.2.