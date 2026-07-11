Раскрыто отношение ушедшей из жизни британской певицы к людям в России

Организатор туров Бонни Тайлер заявил, что она всегда считала россиян доброжелательными

Культовая британская певица Гейнор Хопкинс, известная под псевдонимом Бонни Тайлер, ушедшая из жизни 9 июля, всегда тепло отзывалась о России. Ее отношение к стране раскрыл гендиректор концертного агентства Razzle Владимир Казыханов, передает ТАСС.

Он отметил, что больше всего в России Тайлер нравились люди, она считала их открытыми и доброжелательными. «Она стойко переносила все неудобства, нехарактерные для европейских туров. Никогда не жаловалась. Даже когда перевозивший ее и группу из Екатеринбурга в Уфу 12-местный самолет попал в жуткую болтанку над Уральскими горами», — отметил Казыханов.

Также спикер добавил, что публика в России всегда принимала Тайлер радушно благодаря ее безумной энергетике и харизме. Он уточнил, что исполнительница всегда оставалась максимально человечной, милой и доброжелательной.

Британская певица Бонни Тайлер ушла из жизни 9 июля в возрасте 75 лет. Она скончалась в португальской клинике, где в мае перенесла операцию.