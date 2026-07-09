Культовая британская певица Бонни Тайлер ушла из жизни

Вышедшая недавно из комы британская певица Бонни Тайлер ушла из жизни в возрасте 75 лет

Культовая британская певица Гейнор Хопкинс, известная под псевдонимом Бонни Тайлер, умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, артистка скончалась в португальской клинике, где в мае перенесла экстренную операцию на кишечнике. Позже ее ввели в искусственную кому, чтобы ускорить выздоровление. Однако после вывода артистки из этого состояния представитель больницы заявил, что она по-прежнему «очень плохо себя чувствует и находится в реанимации».

Тайлер известна прежде всего как исполнительница хитов It's a Heartache и Holding Out for a Hero. В 1990-е Дитер Болен из Modern Talking написал и спродюсировал для нее хит Bitterblue. Она была трижды номинирована на «Грэмми» и столько же — на премию BRIT Awards.

Ранее стало известно, что певица Бонни Тайлер вышла из искусственной комы спустя месяц после срочной операции.