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12:37, 9 июля 2026Культура

Культовая британская певица Бонни Тайлер ушла из жизни

Вышедшая недавно из комы британская певица Бонни Тайлер ушла из жизни в возрасте 75 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Культовая британская певица Гейнор Хопкинс, известная под псевдонимом Бонни Тайлер, умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, артистка скончалась в португальской клинике, где в мае перенесла экстренную операцию на кишечнике. Позже ее ввели в искусственную кому, чтобы ускорить выздоровление. Однако после вывода артистки из этого состояния представитель больницы заявил, что она по-прежнему «очень плохо себя чувствует и находится в реанимации».

Тайлер известна прежде всего как исполнительница хитов It's a Heartache и Holding Out for a Hero. В 1990-е Дитер Болен из Modern Talking написал и спродюсировал для нее хит Bitterblue. Она была трижды номинирована на «Грэмми» и столько же — на премию BRIT Awards.

Ранее стало известно, что певица Бонни Тайлер вышла из искусственной комы спустя месяц после срочной операции.

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