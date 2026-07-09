Известная в России 23-летняя блогерша выйдет замуж

23-летняя блогерша Мишель Кеннелли рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение

Известная в России блогерша, бывшая участница TikTok-дома XO Мишель Кеннелли выйдет замуж. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

23-летняя инфлюэнсерша опубликовала фото, на которых ее возлюбленный делает ей предложение, а также снимки с помолвочным кольцом. «Начинается наша любимая глава», — подписала она публикацию.

Ранее сообщалось, что 33-летняя российская блогерша Карина Кросс (настоящая фамилия — Лазарьянц) вышла замуж за 22-летнего хоккеиста Марка Рудаковского. Пара заключила брак в московском ЗАГСе.

До этого стало известно, что блогерша Аня Покров (настоящее имя — Анна Покровская) вышла замуж на инфлюэнсера Артура Бабича. Они расписались во дворце бракосочетания в Санкт-Петербурге.