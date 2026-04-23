Популярная 33-летняя российская блогерша вышла замуж за 22-летнего хоккеиста

Блогерша Карина Кросс сообщила, что вышла замуж за хоккеиста Рудаковского

Популярная 33-летняя российская блогерша Карина Кросс (настоящая фамилия — Лазарьянц) вышла замуж за 22-летнего хоккеиста Марка Рудаковского. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Блогерша опубликовала видео с возлюбленным из ЗАГСа в Москве. На нем Кросс и Рудаковский зашли в зал бракосочетания в спортивных костюмах и поставили свои подписи в специальном журнале для молодоженов.

19 апреля Лазарьянц рассказала, что они с возлюбленным обвенчались.

