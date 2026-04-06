Популярная российская блогерша вышла замуж

Блогерша Аня Покров вышла замуж за тиктокера Артура Бабича

Популярная российская блогерша Аня Покров (настоящее имя — Анна Покровская) вышла замуж за тиктокера Артура Бабича. Об этом сообщает Super.ru в Telegram.

Сообщается, что блогеры расписались во Дворце бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге. Гостей на церемонии не было.

По данным издания, свадьбу Бабич и Покров сыграют 4 июня.

Ранее Покров призналась, что не хотела бы экономить на свадебном торжестве. Она подчеркнула, что хочет организовать для друзей и родственников праздник, который они будут долго вспоминать.

Бабич и Покров познакомились в TikTok-доме Dream Team House в 2020 году. В мае 2025 года блогер сделал девушке предложение. Он признался, что хотел позвать Покров замуж раньше, однако ему все время что-то мешало это сделать.