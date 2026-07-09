«Роскосмоc» утвердит план космических съемок

«Роскосмос» займется ежегодным утверждением плана космических съемок

«Роскосмос» совместно с правительством России займется ежегодным утверждением плана космических съемок. Об этом госкорпорация рассказала в Telegram.

«Госкорпорация проверяет наличие данных в федеральном фонде, если их нет — формирует ежегодный график космических съемок или самостоятельно выкупает данные у частных операторов», — говорится в сообщении.

В мае 2025-го ТАСС со ссылкой на проект постановления, размещенного на портале нормативно-правовых актов, рассказал, что госкорпорация предлагает внести изменения в постановление российского правительства «Об утверждении правил определения размера платы за предоставление данных дистанционного зондирования Земли из космоса и копий данных дистанционного зондирования Земли из космоса, содержащихся в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса».