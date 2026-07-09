Москвичам назвали сроки улучшения погоды в столице

Синоптик Позднякова заявила, что погода в Москве улучшится во второй половине июля

Улучшения погоды в Москве стоит ждать во второй половине июля. Об этом RT заявила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова

В ближайшие выходные, 11-12 июля, погода будет неустойчивой, предупредила эксперт.

«Минимальная температура в выходные — плюс 16... плюс 18 градусов, в воскресенье — плюс 14...плюс 16 градусов, днем, 11 июля — плюс 24...плюс 26 градусов, по области — плюс 21...плюс 26 градусов. В воскресенье по региону — плюс 20...плюс 25 градусов, в Москве — плюс 22...плюс 23 градуса», — сказала она.

По словам Поздняковой, воскресенье также произойдет смена ветра с восточного на северо-восточный. Ночи останутся теплыми и облачными, а днем будет около +22...+23 градуса и не более. Улучшения погодных условий стоит ждать во второй половине месяца, заключила метеоролог.

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