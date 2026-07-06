Врачи перечислили действительно работающие способы охладиться в жару

Врач Лагина: Миска со льдом и влажная простыня помогут охладиться в жару

Врачи Энтони Лагина и Скотт Браунстайн перечислили неожиданные способы, которые действительно помогут охладиться в жару. Их рекомендации приводит HuffPost.

По словам специалистов, почувствовать себя лучше можно, если укрыться влажной простыней, поставить миску со льдом перед вентилятором или приложить что-то прохладное к шее, запястьям и другим участкам тела, где крупные сосуды расположены близко к коже. Однако эти методы дают лишь временный эффект и лучше всего работают в сухом климате. Лагина объяснила, что влажная простыня охлаждает тело за счет испарения воды, но при высокой влажности может, наоборот, ухудшить самочувствие.

«Многие народные способы работают только тогда, когда усиливают испарение, охлаждение или движение воздуха. Они не заменяют кондиционер, достаточное питье и медицинскую помощь при перегреве», — отметил Лагина. Браунстайн добавил, что часть советов по охлаждению в жару вообще неэффективна. Например, по его словам, не стоит повторять за блогерами и мазать окна йогуртом или прикладывать капустный лист к голове в надежде, что это поможет остыть.

Врачи подчеркнули, что в сильную жару лучше отдавать предпочтение проверенным способам защиты: пить больше воды, носить легкую светлую одежду, избегать длительного пребывания на солнце, чаще отдыхать в прохладных помещениях и снижать физические нагрузки в самые жаркие часы. При появлении головокружения, спутанности сознания, тошноты или потери сознания необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Ранее ортодонт Мария Резина призвала не злоупотреблять холодными напитками в жару. По ее словам, частое воздействие холода может навредить зубам.