Россиян призвали не злоупотреблять экстремально холодными напитками в жару

Врач Резина: Напитки со льдом могут спровоцировать образование микротрещин на эмали зубов

Злоупотребление напитками со льдом в жару может привести к серьезным проблемам с зубами, заявила ортодонт клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Мария Резина. Об опасности экстремально холодных напитков она побеседовала с «Лентой.ру».

«При употреблении экстремально холодных продуктов, особенно в жаркую погоду, температура в ротовой полости резко меняется. Зубная эмаль под воздействием таких перепадов начинает сжиматься и расширяться, что может спровоцировать образование микротрещин на ее поверхности. Такие повреждения делают зубы более чувствительными к горячему, холодному и сладкому», — объяснила Резина.

Также, по словам врача, при резком охлаждении композитные материалы, из которых изготавливаются современные пломбы, сжимаются гораздо быстрее, чем ткани зуба. Это приводит к нарушению герметичности. Доктор предупредила, что в образовавшихся микроскопических зазорах накапливаются остатки пищи и размножаются бактерии. В результате этого вокруг уже существующей пломбы развивается вторичный кариес.

Если во рту установлены коронки, виниры или другие конструкции, они тоже могут утратить герметичность из-за экстремально холодных напитков и стать источником инфекции из-за скапливающихся в трещинах остатков пищи.

Резина добавила, что особенно вредна привычка грызть кубики льда из коктейля. Она пояснила, что твердый лед может привести к сколу и трещинам эмали, а также углублению уже существующих дефектов, а сочетание термического и механического воздействия особенно вредно как для зубов, так и для пломб или коронок.

Ранее стоматолог Константин Логинов рассказал о самых опасных для зубов продуктах. В первую очередь он посоветовал снизить потребление простых углеводов.

