Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:39, 9 июля 2026Бывший СССР

В офисе Зеленского прокомментировали беспорядки во Львове

Буданов прокомментировал беспорядки из-за ТЦК во Львове
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал беспорядки во Львове в своем Telegram-канале.

«Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии», — написал Буданов.

О масштабных протестах во Львове стало известно вечером 8 июля. Бунт начался из-за насильственной мобилизации мужчины сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала его и в итоге перевернула.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на слова Трампа об ударах Украины вглубь России

    Лерчек пожаловалась на сильные боли после химиотерапии

    «Ростех» представил дроны «Сатурн»

    В правительстве рассказали о внимании к падению фондового рынка

    Мать рассказала о криках пятилетней дочери во время расправы над ней в Ачинске

    Volkswagen решил привлечь к работе на одном из заводов необычных работников

    В России высказались о шансах Украины наладить производство Patriot

    В Чехии поставили Украине срок для урегулирования конфликта с Россией

    В Подмосковье объявили беспилотную опасность

    Польский политик решил передать российским военным пакеты первой медпомощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok