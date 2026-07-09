Добыче нефти в странах Персидского залива предсказали спад

Bloomberg: Goldman Sachs ждет снижения темпов добычи нефти в странах Персидского залива

Темпы восстановления нефтедобычи в странах Персидского залива замедлятся на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном. Спад добыче сырья предсказали аналитики американского банка Goldman Sachs, сообщает Bloomberg.

По данным экспертов, в июне уровень добычи нефти в регионе находился в районе отметки 10,5 миллиона баррелей в сутки. Это ниже показателей до начала военной операции США против Ирана 28 февраля 2026 года.

В последние дни объемы поставок нефти из Персидского залива сократились до 70 процентов от нормального уровня. В случае возобновления переговоров между США и Ираном объемы поставок должны полностью восстановиться к концу июля, полагают в Goldman Sachs.

«Хотя ближневосточные производители в прошлом месяце начали вновь запускать законсервированные скважины, перебои в Ормузском проливе могут замедлить восстановление добычи», — заявили аналитики.

Ранее в Goldman Sachs прогнозировали, что поставки нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив могут не вернуться к довоенному уровню. Судовладельцы и энергетические компании опасаются рисков несоблюдения временного перемирия между США и Ираном. На этом фоне участники рынка все чаще используют альтернативные маршруты для доставки сырья контрагентам.