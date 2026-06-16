Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:01, 16 июня 2026Культура

Культовая британская певица вышла из комы

Певица Бонни Тайлер вышла из искусственной комы спустя месяц после срочной операции
Ольга Коровина

Фото: Jessica Gow / Scanpix Sweden / Reuters

Культовая британская певица Гейнор Хопкинс, известная под псевдонимом Бонни Тайлер, пришла в сознание после искусственной комы. Об этом представитель артистки сообщил газете The Sun.

«Бонни уже не в коме, но все еще тяжело больна. Ее состояние улучшается, но процесс выздоровления идет медленно», — рассказал представитель Тайлер.

Отмечается, что звезда по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии. До этого медики уже пытались вывести исполнительницу из комы, но у нее случилась остановка сердца.

В начале мая Тайлер ввели в искусственную кому на фоне проблем с кишечником, это случилось после экстренной операции. 74-летняя звезда была срочно доставлена в больницу португальского города Фару. По данным СМИ, у певицы диагностировали перфорацию кишечника и разрыв аппендицита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на приглашение Путина Зеленским на саммит G7

    Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в личный топ-3

    «Калашников» рассказал об объемах выпуска АК-12

    Трамп проведет встречу с Зеленским

    Культовая британская певица вышла из комы

    Российский чиновник показал главе региона презентацию с трехногим мальчиком и флагом США

    Сроки восстановления добычи нефти на Ближнем Востоке оценили

    Главные мировые богачи рекордно разбогатели

    Синоптик заявил о приходе сентября в середине июня в Москву

    Названы типы пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok