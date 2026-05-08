Культовую британскую певицу ввели в кому после экстренной операции

Британскую певицу Бонни Тайлер ввели в кому после срочной операции на кишечнике

Британскую певицу Гейнор Хопкинс, известную под псевдонимом Бонни Тайлер, ввели в искусственную кому на фоне проблем с кишечником. Об этом сообщает издание The Guardian.

По информации источника, это случилось после экстренной операции. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за проблем с кишечником. 74-летнюю звезду доставили в больницу португальского города Фару. Издание уточняет, что введение Тайлер в искусственную кому было необходимым шагом.

«Врачи ввели Бонни в искусственную кому, чтобы ускорить ее выздоровление», — сказал он.

По некоторым данным, которые приводятся в СМИ, у певицы случилась перфорация кишечника.

Ранее 80-летняя американская певица Долли Партон отменила серию концертов из-за плохого самочувствия и рассказала о ежегодных операциях. Певица добавила, что у нее возникли проблемы с пищеварительной и иммунной системой.