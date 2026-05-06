Популярная 80-летняя певица рассказала о ежегодных операциях

Певица Долли Партон отменила концерты из-за плохого самочувствия

80-летняя американска певица Долли Партон отменила серию концертов из-за плохого самочувствия и рассказала о ежегодных операциях. Ее цитирует издание E Online.

Партон рассказала, что сейчас проходит курс лечения от болезни, но не уточнила диагноз. Певица добавила, что у нее возникли проблемы с пищеварительной и иммунной системой. «Хорошая новость в том, что я действительно хорошо реагирую на лекарства и процедуры и с каждым днем мне становится лучше. А плохая в том, что потребуется сделать паузу в концертной деятельности, потому что от некоторых лекарств и процедур у меня голова плывет, как говаривала бабушка», — обратилась к поклонникам она.

Певица добавила, что ежегодно переносит операции по удалению камней в почках. «Из меня извлекают больше камней, чем из каменоломни в Роквуде, штат Теннесси», — пошутила Партон.

