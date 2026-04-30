78-летний актер рассказал о результатах пяти лет лечения от рака

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chris Hyde / Getty Images for AFI

78-летний актер, звезда фильма «Парк Юрского периода» Сэм Нилл рассказал о результатах пяти лет лечения от рака. Об этом он побеседовал с австралийским телеканалом Channel Seven News.

По словам актера, справиться с неходжкинской лимфомой третьей стадии ему помогла CAR-T-терапия — метод иммунотерапии, при котором собственные Т-лимфоциты пациента генетически модифицируются, а затем распознают и уничтожают раковые клетки.

Актер заверил, что ему удалось избавиться от рака и выйти в ремиссию. «Я только что прошел обследование, и рака нет — это поразительно», — сказал он.

При этом Нилл отметил, что до CAR-T-терапии врачи пробовали лечить его с помощью химиотерапии, однако она перестала действовать. Тогда актер практически потерял надежду на то, что он сможет выжить.

Ранее шведский актер Дольф Лундгрен рассказал о борьбе с раком через год после выхода в ремиссию. Лундгрен, у которого нашли рак почки в 2015 году, сейчас чувствует себя хорошо.

