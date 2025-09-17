Забота о себе
12:33, 17 сентября 2025

Дольф Лундгрен рассказал о борьбе с раком

Актер Дольф Лундгрен назвал борьбу с раком положительным опытом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Magnus Lejhall / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Шведский актер Дольф Лундгрен рассказал о борьбе с раком через год после выхода в ремиссию. 67-летнего актера цитирует People.

Лундгрен, у которого нашли рак почки в 2015 году, сейчас чувствует себя хорошо. «Это была тяжелая борьба, продолжавшаяся около пяти лет. На самом деле, около трех лет были так себе, но сейчас стало лучше — я вернулся к нормальной жизни, тренируюсь», — отметил он. Актер добавил, что по-прежнему способен делать в спортзале все то же, что он делал до заболевания, однако он решил уменьшить нагрузку и начал посещать тренажерный зал только четыре-пять раз в неделю.

Актер добавил, что после выздоровления от рака он начал иначе смотреть на здоровье и заботу о себе: теперь он чувствует благодарность за возможность проводить время с женой, детьми и друзьями. «Я думаю, это был положительный опыт для меня. Если бы у меня не было рака, я, возможно, совершил бы какой-то безумный поступок, потому что был слишком напряжен», — подчеркнул он.

В 2023 году Лундгрен впервые рассказал, что борется с раком почки, и уточнил, что узнал о диагнозе в 2015 году. Он проходил лечение, продолжая съемки в фильмах «Аквамен» и «Крид 2». После удаления этой опухоли у актера произошла ремиссия. Однако в 2020 года врачи нашли новые опухоли. Лундгрен снова прошел курс лечения.

Ранее известная голливудская актриса, звезда фильма «Титаник» Кэти Бейтс рассказала, что не стала делать операцию по реконструкции груди после мастэктомии — операции по удалению молочной железы. Рак груди ей диагностировали 12 лет назад, и актриса объяснила отказ от имплантов своим возрастом.

