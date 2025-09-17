Актер Дольф Лундгрен назвал борьбу с раком положительным опытом

Шведский актер Дольф Лундгрен рассказал о борьбе с раком через год после выхода в ремиссию. 67-летнего актера цитирует People.

Лундгрен, у которого нашли рак почки в 2015 году, сейчас чувствует себя хорошо. «Это была тяжелая борьба, продолжавшаяся около пяти лет. На самом деле, около трех лет были так себе, но сейчас стало лучше — я вернулся к нормальной жизни, тренируюсь», — отметил он. Актер добавил, что по-прежнему способен делать в спортзале все то же, что он делал до заболевания, однако он решил уменьшить нагрузку и начал посещать тренажерный зал только четыре-пять раз в неделю.

Актер добавил, что после выздоровления от рака он начал иначе смотреть на здоровье и заботу о себе: теперь он чувствует благодарность за возможность проводить время с женой, детьми и друзьями. «Я думаю, это был положительный опыт для меня. Если бы у меня не было рака, я, возможно, совершил бы какой-то безумный поступок, потому что был слишком напряжен», — подчеркнул он.

В 2023 году Лундгрен впервые рассказал, что борется с раком почки, и уточнил, что узнал о диагнозе в 2015 году. Он проходил лечение, продолжая съемки в фильмах «Аквамен» и «Крид 2». После удаления этой опухоли у актера произошла ремиссия. Однако в 2020 года врачи нашли новые опухоли. Лундгрен снова прошел курс лечения.

