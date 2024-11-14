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10:35, 14 ноября 2024Забота о себе

Известная голливудская актриса объяснила отказ от грудных имплантов

Актриса Кэти Бейтс отказалась от операции по реконструкции груди из-за возраста
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Известная голливудская актриса, звезда фильма «Титаник» Кэти Бейтс объяснила, почему не стала делать операцию по реконструкции груди после мастэктомии — операции по удалению молочной железы. Об этом 76-летняя Бейтс рассказала в подкасте «MeSsy» с Кристиной Эпплгейт и Джейми-Линн Сиглер.

Рак груди ей диагностировали 12 лет назад, и актриса объяснила отказ от имплантов своим возрастом. «Я решила не делать реконструкцию, потому что не хотела через это проходить в моем возрасте. У меня не было отношений, я уже была немолода и не думала, что когда-либо заведу роман. Тогда зачем это все?» — сказала актриса.

По словам Бейтс, у нее была большая грудь — около 4,5 килограмма на момент удаления. Она отметила, что после удаления груди чувствует себя странно.

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Актриса добавила, что, когда она снималась в телевизионной драме «Мэтлок», для нее придумали особые накладки на грудь. «Очень тонкие бретели и небольшие чашки, очень удобные, придают силуэту красивую форму. Теперь я выхожу на улицу в них, и мне очень хорошо, а обычные ортопедические бюстгальтеры после мастэктомии мне не нравились, они были жаркие и тяжелые», — призналась звезда.

Ранее женщина, которая несколько лет назад перенесла операцию по удалению правой груди из-за рака, рассказала о жизни после нее. После реабилитации врачи назначили ей операцию по восстановлению груди, которую планировали реконструировать с помощью ее собственного жира, взятого с живота.

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