Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:16, 11 июля 2026Интернет и СМИ

Стало известно о наркотической зависимости осужденной за распространение порно Шурыгиной

Осужденная за порно Шурыгина принимала наркотики, чтобы раскрепоститься во время съемок
Мария Винар

Фото: @diana_s_life2

Друзья скандально известной блогерши Дианы Шурыгиной, которую осудили за распространение порнороликов, рассказали о ее наркотической зависимости. Их комментарии приводит Mash.

По их словам, Шурыгина принимала синтетические порошки и аптечные препараты, чтобы раскрепоститься для съемок в откровенных роликах. Кроме того, выяснилось, что из-за пристрастия к мефедрону и ЛСД блогерша угодила в рехаб. Как признался один из ее друзей, после выписки из клиники она вновь начала употреблять.

Собеседники канала утверждают, что за год увлечение Шурыгиной наркотиками только усилилось. В СИЗО № 6 «Печатники», в котором она в настоящий момент находится, у нее может начаться ломка.

Ранее сообщалось, что Шурыгина прилетела с Бали в Москву 7 мая ради съемок и продюсирования фильмов 18+ и стала активно искать среди знакомых девушек, уговаривая их сняться с ней. Когда она узнала об уголовном деле, попыталась сбежать на Бали, но ее задержали.

По словам ее бывшего парня Святослава Гусева, после расставания Шурыгина работала с украинским агентством и снималась в откровенных роликах.

Шурыгина прославилась в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», в котором она обвинила Сергея Семенова в изнасиловании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский сделал заявление об ударах «Искандерами»
    Китай эвакуировал более миллиона человек из-за супертайфуна «Бави»
    Анонсировано важное послание верховного лидера Ирана
    Стало известно о наркотической зависимости осужденной за распространение порно Шурыгиной
    Более 100 животных сбежали из зоопарка из-за наводнения
    Тыловика ВСУ осудили за хищение продуктов
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты ТЭК
    Украина выпустила по российским объектам дальнобойные крылатые ракеты и умные авиабомбы
    Федерация футбола Колумбии пожаловалась на угрозы в адрес игрока сборной после вылета с ЧМ
    Армия России взяла под контроль населенный пункт в Сумской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok