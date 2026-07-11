Стало известно о наркотической зависимости осужденной за распространение порно Шурыгиной

Осужденная за порно Шурыгина принимала наркотики, чтобы раскрепоститься во время съемок

Друзья скандально известной блогерши Дианы Шурыгиной, которую осудили за распространение порнороликов, рассказали о ее наркотической зависимости. Их комментарии приводит Mash.

По их словам, Шурыгина принимала синтетические порошки и аптечные препараты, чтобы раскрепоститься для съемок в откровенных роликах. Кроме того, выяснилось, что из-за пристрастия к мефедрону и ЛСД блогерша угодила в рехаб. Как признался один из ее друзей, после выписки из клиники она вновь начала употреблять.

Собеседники канала утверждают, что за год увлечение Шурыгиной наркотиками только усилилось. В СИЗО № 6 «Печатники», в котором она в настоящий момент находится, у нее может начаться ломка.

Ранее сообщалось, что Шурыгина прилетела с Бали в Москву 7 мая ради съемок и продюсирования фильмов 18+ и стала активно искать среди знакомых девушек, уговаривая их сняться с ней. Когда она узнала об уголовном деле, попыталась сбежать на Бали, но ее задержали.

По словам ее бывшего парня Святослава Гусева, после расставания Шурыгина работала с украинским агентством и снималась в откровенных роликах.

Шурыгина прославилась в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», в котором она обвинила Сергея Семенова в изнасиловании.