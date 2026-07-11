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Из жизни
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20:50, 10 июля 2026Из жизни

Более 100 животных сбежали из зоопарка из-за наводнения

В Китае альпаки и минипиги сбежали из зоопарка из-за наводнения
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: China Daily via Reuters

В городе Гуйган, Китай, проливные дожди повредили вольеры более чем 100 животных. Об этом сообщает AFP.

Из городского зоопарка сбежали альпаки, зебры, минипиги, еноты, дикобразы и десятки павлинов. Администрация парка попросила местных жителей помочь с поиском животных. При этом она предупредила, что некоторые беглецы напуганы, поэтому могут вести себя агрессивно.

В начале июля на южное побережье китайского острова Хайнань обрушился тайфун «Майсак». Он принес рекордные ливни, которые вызвали масштабные наводнения и оползни в Гуанси-Чжуанском автономном районе и соседних провинциях. По официальным данным, жертвами стихии в одном только Гуанси стали 39 человек, еще около 130 тысяч были эвакуированы.

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Тайфун также разрушил змееферму в городе Хэнчжоу. В результате на свободе оказались около 900 змей. Местные жители ловят их голыми руками и сачками. Городские власти экстренно пополнили запас противоядий в больнице и усилили медицинские ресурсы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сотня макак сбежала из вольера в питомнике города Лопбури. Мэр города отметил, что, скорее всего, макаки устроили побег из-за голода, сильной жары и «просто желания погулять».

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