В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

В Израиле у вернувшегося из-за границы ребенка нашли новый вариант коронавируса AY.4.2, который может стать еще более заразным, чем «дельта» сообщает РИА Новости со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

«Штамм AY.4.2, который ранее обнаружили в нескольких европейских странах, идентифицирован сегодня в Израиле у одиннадцатилетнего мальчика, который вернулся из-за границы и уже протестирован в аэропорту Бен-Гуриона», — сообщили в Минздраве страны. Отмечается, что ребенок находился в изоляции и ни с кем не контактировал с тех пор, как вернулся на родину.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что неравномерное распределение вакцин в мире приводит к развитию новых штаммов коронавируса. Он отметил, что, помимо увеличения жертв болезни, это вакцинное неравенство влияет на продолжение спада мировой экономики.