Найден способ предсказать смерть при COVID-19

Международная команда исследователей пришла к выводу, что по уровню экспрессии так называемого цветочного белка можно достаточно точно предсказать исход коронавирусной инфекции — будь то смерть или госпитализация — у человека. Соответствующая статья, посвященная найденному учеными способу предсказания течения COVID-19, опубликована в журнале EMBO Molecular Medicine.

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Низкий статус приспособленности клетки указывает на то, что она недостаточно хорошо развита — либо из-за ее старения, либо из-за нарушений в метаболизме и так далее. Ученые обнаружили, что статус приспособленности экспрессируется в белках FWE. Они расположены на поверхности клетки и экспрессируются в двух формах — одна говорит, что клетка чувствует себя хорошо, а «обладатели» второй уничтожаются окружающими клетками.

Ученые из Великобритании, Германии, Дании, Португалии и США провели патологоанатомическое исследование зараженных коронавирусом тканей легких умерших от COVID-19 пациентов. Выяснилось, что у пациентов с острым повреждением легких Fwe-Lose в нижних дыхательных путях экспрессировался чрезвычайно сильно и был локализован в областях клеточного некроза.

Затем специалисты провели обсервационное исследование 283 человек с целью определить, можно ли по уровню экспрессии белка FWE предсказать госпитализацию или смерть при COVID-19. «Метод позволяет определить, кому нужна госпитализация с аккуратностью в 87,8 процента. Аккуратность предсказания пациентов, у которых не разовьется тяжелая форма COVID-19, составила 93,9 процента», — рассказывает один из авторов исследования, доцент Копенгагенского университета Кен Джэвон (Kyoung Jae Won). Аккуратность предсказания смертельных исходов может доходить до 100 процентов. Исследователи подчеркивают, что по уровню экспрессии белка FWE исход болезни можно предсказать лучше, чем по традиционным воспалительным биомаркерам.

