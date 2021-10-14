Выявлен фактор риска смерти при COVID-19

Исследователи из Швеции показали, что ожирение у людей с коронавирусной инфекцией связано с высоким риском смерти и длительного пребывания в реанимационном отделении. Статья ученых опубликована в журнале PLOS ONE.

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Исследователи из Гетеборгского, Линчепингского и Эребрусского университетов проанализировали данные о 1649 пациентов реанимационных отделений по всей Швеции. Они поступили туда во время первой волны пандемии — с 6 марта по 30 августа 2020 года.

У большинства из этих пациентов был выявлен высокий ИМТ — 78,3 процента имели избыточную массу тела или ожирение. Люди с ИМТ в 35 килограммов на квадратный метр и больше в два раза чаще умирали или находились в реанимации продолжительное время. Эта зависимость сохранялась даже после того, как исследователи приняли во внимание такие факторы, как тяжесть COVID-19 при поступлении в отделение и наличие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

По мнению ученых, ожирение является независимым фактором риска тяжелого исхода у пациентов с COVID-19 в реанимации. «Состояние людей с ожирением при их госпитализации с COVID-19 должно более тщательно отслеживаться», — подчеркивают авторы в своей статье.

Ранее было показано, что высокий ИМТ является фактором риска тяжелого протекания COVID-19.

