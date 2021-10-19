Врач рассказал о самых распространенных последствиях коронавируса

Неврологические осложнения являются самым распространенным последствием перенесенного коронавируса: пациенты сталкиваются с аносмией (потерей обоняния), парестезией (нарушение чувствительности кожи), рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что практически все люди, переболевшие COVID-19, переживают панические атаки.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что изменения со стороны нервной системы вышли на первое место среди последствий коронавируса. Об этом она рассказала ранее радиостанции «Вести ФМ».

Череда неприятностей

Кондрахин предложил обратить внимание на то, что именно симптомы со стороны нервной системы являются первыми маркерами коронавируса: у больных развивается ансомия, отсутствие запахов и вкусов.

«Именно это является первым признаком поражения нервной системы. Все остальные симптомы появляются уже с течением болезни или после нее. Это объясняется тем, что у вируса выше тропность к нервным волокнам, именно на них он оказывает самое серьезное влияние, — объяснил врач. — Вторым органом, страдающим от коронавируса, становятся, конечно, легкие. Но в отличие от нервных волокон они чаще восстанавливаются без последствий: уже выздоровевшие пациенты говорят о том, что функции дыхания полностью вернулись».

А вот регулярные головные боли, парестезия с покалываниями в руках и ногах, сведенными мышцами, отсутствие запахов и вкусов, по словам врача, остаются намного дольше. Главным долгосрочным осложнением перенесенного заболевания, с которым сталкиваются практически все люди являются панические атаки.

«Организм долгое время находится в состоянии стресса в прямом смысле слова: часть легких отключается, кислорода становится меньше. Мы не замечаем этого, пока ситуация не станет критичной, но для организма любое снижение — это паника. Мозг начинает посылать сигналы во все органы, что, разумеется, пугает и самого человека, ведь он не понимает, что происходит. Так что паническая атака здесь связана со стрессом, и даже после выздоровления эпизоды продолжаются, ведь организм истощен как физически, так и психологически. Панические атаки после ковида — следствие травмирующего фактора нехватки кислорода», — сказал медик.

Как отметил Кондрахин, панические атаки возникают тогда, когда человек перенес психологическую или физическую травму. Он может попытаться абстрагироваться от этого, забыть, но мозг все помнит. И когда человек попадает в похожую ситуацию, мозг возбуждается, реагируя на потенциально опасную, как ему кажется, ситуацию, и снова наступает паника.

«Ситуация в данном случае осложняется еще и тем, что коронавирус никуда не делся. Даже перенесшие его пациенты знают, что могут заболеть вторично. Человек, и так ослабленный, постоянно находится в таком травмирующем информационном поле, что и дает реакцию организма в виде панических атак», — заключил медик.

Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологи и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Нина Тикунова заявляла, что у 1,5 процента зараженных коронавирусом пациентов присутствуют симптомы только «желудочного ковида» — диарея, боли и другие проблемы с ЖКТ. Она пояснила, что новосибирские ученые пришли к такому выводу, обследовав более 3,5 тысячи зараженных COVID-19 пациентов.