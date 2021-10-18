В РАН определили процент больных с симптомами только «желудочного ковида»

РАН: у 1,5% пациентов с коронавирусом есть только симптомы «желудочного ковида»

У 1,5 процента зараженных коронавирусом пациентов присутствуют симптомы только «желудочного ковида» — диарея, боли и другие проблемы с ЖКТ. Об этом заявила ТАСС заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологи и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Нина Тикунова.

Она пояснила, что новосибирские ученые пришли к такому выводу, обследовав более 3,5 тысячи зараженных COVID-19 пациентов. «У них присутствуют только кишечные признаки и нет поражения легких, нет кашля и насморка», — объяснила Тикунова.

Человек может переносить вирус, даже не зная об этом, так как результаты тестов с мазком из ротоглотки отрицательны. А при несоблюдении мер гигиены коронавирус может передаться фекально-оральным путем, добавила она.

В какой форме у человека разовьется COVID-19, зависит от того, какой генотип циркулирует в данное время и насколько защищен организм, пояснила Тикунова.

В 2020-м специалисты установили, что вирус, вызывающий SARS-CoV-2, присутствует в человеческом кишечнике дольше, чем в носоглоточных смывах. Ученые связали это с тем, что при развитии эмбриона эпителий верхней и нижней частей пищеварительного тракта формируются из одних клеток-предшественников. Тем самым они подтвердили еще один способ распространения COVID-19 — фекально-оральный.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в России коронавирусом стали чаще болеть дети, инфекцию выявляют даже у младенцев. По его мнению, по контагиозности ситуация сопоставима с ветряной оспой.