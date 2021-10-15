Российский инфекционист сравнил COVID-19 с ветрянкой

В России коронавирусом стали чаще болеть дети, инфекцию выявляют даже у младенцев. По контагиозности ситуация сопоставима с ветряной оспой, заявил в эфире «Говорит Москва» инфекционист Евгений Тимаков.

По его мнению, начавшееся тестирование в школах поможет пресечь путь передачи коронавируса.

«В процентном соотношении из тех, кто заболевает сейчас, тяжелых случаев и нехороших исходов не стало больше, чем это было во время первой и второй волн. Однако в абсолютном количестве заболевших детей стало много, детские больницы переполнены», — заявил инфекционист.

У многих пациентов выявляют тяжелое протекание COVID-19, подчеркнул Тимаков.

Ранее главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов заявил, что появившиеся экспресс-тесты на коронавирус в школах помогут вовремя начать лечение и избежать вероятных осложнений у детей.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах Москвы ученикам будут делать экспресс-тесты на антиген к COVID-19. Массовый скрининг среди учеников с 1 по 11 класс, а также среди детей дошкольных групп будут проводить раз в две недели по предварительно составленному графику. Процедура для всего класса займет до 25 минут, результаты теста ученики получат за 15 минут.