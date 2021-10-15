Российский инфекционист спрогнозировал сроки выхода на пик по коронавирусу

Инфекционист Тимаков: в России еще две недели будет рост заболеваемости COVID-19

В России в ближайшие две недели число зараженных коронавирусом будет расти, и на пик до этого времени страна не выйдет. Такой прогноз сделал в эфире «Говорит Москва» инфекционист Евгений Тимаков.

За минувшие сутки в России зафиксирован очередной рекорд заражений — 32 196. Тимаков заявил, что отчасти рост выявляемых случаев COVID-19 связан с появлением экспресс-тестирования, в связи с чем он посоветовал смотреть не на число заражений, а на статистику смертей.

«До пандемии в России ежедневно умирало около пяти тысяч человек, а сейчас тысяча из них, пятая часть, — это из-за коронавируса», — указал инфекционист.

В России за последние 24 часа выявили 999 смертей пациентов с коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии.