Россиянам объяснили новый рекорд по заболеваемости COVID-19

Инфекционист Тимаков: рост летальности от COVID-19 является более тревожным сигналом

Ориентироваться нужно не на количество заболевших COVID-19, а на рост летальности пациентов, который является более тревожным сигналом. Так прокомментировал максимальный прирост случаев коронавируса за сутки в России врач-инфекционист Евгений Тимаков, его слова приводит News.ru.

«Рост летальности — это гораздо более тревожный сигнал. Летальность отражает истинное количество "тяжелых" заболевших», — объяснил специалист.

Он также отметил, что количество выявлений заражения коронавирусом увеличилось и за счет увеличения объема тестирования на COVID-19.

В России за прошедшие сутки выявили 31 299 новых случаев коронавируса, что является максимумом с начала пандемии. Общее число заражений составило 7 892 980.

Количество смертей пациентов с COVID-19 увеличилось за 24 часа на 986 и достигло 220 315.