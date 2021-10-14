В Москве выявили рекордное количество заболевших COVID-19 с июля

В Москве за сутки выявили 6712 новых случаев коронавируса, это новый рекорд с июля

За минувшие сутки в столице выявили новый рекорд заболевших COVID-19 — 6712. Это максимум с 4 июля, когда было выявлено 6 557 случаев заболевания. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

6712 заболевших COVID-19 выявили в Москве за сутки

Днем ранее в столице зафиксировали 4410 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших за все время пандемии в Москве достигло 1 699 498.

За сутки количество смертей пациентов с COVID-19 в столице увеличилось на 72. Всего за пандемию было зафиксировано 29 952 смертей пациентов с коронавирусом.

В России за прошедшие 24 часа выявили 31 299 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 7 892 980