Мурашко констатировал изменения коронавируса

Молодой возраст не является страховкой от тяжелого течения коронавируса и осложнений. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Министр также констатировал изменения в ситуации с COVID-19. По его словам, на сегодняшний день в больницы начали поступать пациенты начиная с 20 лет.

Ранее Мурашко сообщил, что в России на сегодняшний день развернуто 255 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, из них занято 235 тысяч. Он добавил, что система здравоохранения страны находится в состоянии мобилизации, под наблюдением более миллиона пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 832 964. Суточный показатель смертей обновил рекорд — на 12 октября он составляет 973.